В Сочи до конца года благоустроят 4 новых общественных пространства

Четыре благоустроенных общественных пространства появятся в Сочи в этом году в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным благодаря победе этих объектов на VIII краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
«В Адлерском и Хостинском районах Сочи будут открыты Аллеи героев специальной военной операции. В Лазаревском районе появится комфортная зона отдыха для горожан и гостей курорта. Жители села Богушевка Хостинского района в результате реализации местной инициативы получат современную спортивную площадку и комфортное место отдыха», — рассказал заместитель главы города Сочи Александр Митников.
Проект создания Аллеи памяти героев СВО по улице Интернациональной Адлерского района был инициирован жителями и участниками специальной военной операции. Место выбрано не случайно: на Интернациональной установлены монументы воинам Великой Отечественной войны и воинам-афганцам, находятся Аллея славы с бюстами Героев Советского Союза и стела памяти военнослужащих Министерства обороны. В 2024 году там же открыли памятник сочинцам, погибшим в ходе СВО.
В Хостинском районе реализуются два проекта. Речь идет о создании Аллеи героев СВО в парке 50-летия Победы на улице Платановой и строительстве в селе Богушевка спортивной площадки с зоной отдыха. Проект предполагает установку не только силовых тренажеров и теннисного стола, но и лавочек с беседками.
Для жителей Лазаревского района Сочи в переулке Павлова на территории около 2 тыс. кв. м планируется обустроить сквер с пешеходными дорожками, садово-парковой мебелью, озеленением, установкой освещения и декоративными малыми архитектурными формами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.