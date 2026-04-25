Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородским студентам разрешили использовать ИИ в учебе

В правилах сказано, в каких случаях и как можно применять ИИ-технологии в учебе и научных исследованиях.

Источник: Нижегородская правда

Студентам ННГАСУ разрешили использовать искусственный интеллект в учебе. В вузе официально закрепили правила работы с нейросетями, утвердив положение о применении больших генеративных моделей (БГМ) ИИ на заседании учёного совета, сообщили в пресс-службе университета.

В документе сказано, в каких случаях и как можно применять ИИ-технологии в учебе и научных исследованиях. Так, это можно делать для анализа контекста, поиска идей и подготовки материалов для курсовых, выпускных квалификационных работ и других учебных заданий.

«При этом применение ИИ не должно подменять обязанность обучающегося самостоятельно осваивать программу и выполнять задания. Важным условием является обязательное указание сведений об использованной модели, версии и конкретных запросах, с помощью которых был получен результат», — уточняется в документе.

По словам ректора ННГАСУ Дмитрия Щеголева, молодые исследователи могут применять нейросети для перевода, редактирования или анализа данных, однако инструменты ИИ не могут заменять роль человека.

«Документ закрепляет недопустимость указания нейросетей в качестве соавторов работ. Ключевым принципом станет личная ответственность наших студентов, преподавателей и учёных. Они будут нести её за содержание сгенерированных материалов. Любая информация, полученная с помощью искусственного интеллекта, должна обязательно проходить критическое осмысление и проверку по достоверным источникам», — добавил Щеголев.

Документ разрабатывали с опорой на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, Кодекс этики в сфере ИИ и рекомендации ЮНЕСКО.

