Нижегородским студентам разрешили использовать ИИ в учебе

Студентам ННГАСУ разрешили использовать искусственный интеллект в учебе. В вузе официально закрепили правила работы с нейросетями, утвердив положение о применении больших генеративных моделей (БГМ) ИИ на заседании учёного совета, сообщили в пресс-службе университета.
В документе сказано, в каких случаях и как можно применять ИИ-технологии в учебе и научных исследованиях. Так, это можно делать для анализа контекста, поиска идей и подготовки материалов для курсовых, выпускных квалификационных работ и других учебных заданий.
«При этом применение ИИ не должно подменять обязанность обучающегося самостоятельно осваивать программу и выполнять задания. Важным условием является обязательное указание сведений об использованной модели, версии и конкретных запросах, с помощью которых был получен результат», — уточняется в документе.
По словам ректора ННГАСУ Дмитрия Щеголева, молодые исследователи могут применять нейросети для перевода, редактирования или анализа данных, однако инструменты ИИ не могут заменять роль человека.
«Документ закрепляет недопустимость указания нейросетей в качестве соавторов работ. Ключевым принципом станет личная ответственность наших студентов, преподавателей и учёных. Они будут нести её за содержание сгенерированных материалов. Любая информация, полученная с помощью искусственного интеллекта, должна обязательно проходить критическое осмысление и проверку по достоверным источникам», — добавил Щеголев.
Документ разрабатывали с опорой на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, Кодекс этики в сфере ИИ и рекомендации ЮНЕСКО.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области выбрали учителя года.