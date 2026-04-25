Краевой подрядчик резко увеличил выручку и уставный капитал

ООО «Дом.59» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за указанный период превысила 805,68 млн руб., против 272,14 млн руб. в 2024 году. Чистый убыток компании уменьшился до 8,3 млн руб., в позапрошлом году он превысил 57 млн руб. Чистые активы общества зафиксированы на уровне 100,31 млн руб. (-209,53 млн руб. в 2024 году).