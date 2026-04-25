Валуйский округ Белгородской области присоединился к акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», состоялась в Валуйском округе Белгородской области. Саженцы высадили на территории села Подгорного, сообщили в администрации округа.
В ежегодной инициативе приняли участие глава муниципалитета Алексей Дыбов, представители местной администрации, активисты Движения первых, работники лесничества и лесхоза, школьники и жители села. Совместными усилиями участники акции высадили более 160 саженцев рябины и липы.
«Очень рад, что в мероприятии приняли участие школьники — для них это важный урок. Память о подвигах не сводится к словам, она воплощается в конкретных делах. А совместная работа на свежем воздухе еще и сплачивает, объединяет людей вокруг благородной цели. Хочу искренне поблагодарить всех, кто нашел время и пришел сегодня сделать доброе дело», — отметил Алексей Дыбов.
В этом году Белгородская область присоединилась к акции в седьмой раз. Планируется высадить 503 тыс. сеянцев на территории региона, посадочные работы организуют на 225 локациях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.