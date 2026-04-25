37 млн рублей по фальшивой расписке отказался взыскать с нижегородки суд

Суд Канавинского района Нижнего Новгород прекратил дело по иску о взыскании 37 млн рублей с нижегородки — бывшего главбуха обанкротившегося застройщика. Расписка, на которую ссылался истец, признана фальшивой, а подпись нижегородки под ней подделана, пришёл к выводу суд.
О деталях дела сообщает Коммерсант. По данным издания, документ о якобы имевшем место крупном займе датирован 2013 годом.
Кроме того, нижегородка, с которой пытались взыскать по суду 37 млн рублей, ранее получала угрозы по телефоны от неизвестных и заявляла об этом в полицию.
