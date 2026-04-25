Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком

Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным и наводившим ужас человеком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского реально бесстрашным человеком.

«Он был реально бесстрашен», — заявил Михалков в документальном фильме «Владимир Жириновский», показанном ИС «Вести».

Описывая Жириновского, режиссер назвал такие качества, как абсолютная безапелляционность, яркость, а также «наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании».

При этом Михалков отметил, что отношение политика к нему было противоречивым. «То он писал, чтобы меня выгнали с поста председателя Союза кинематографистов, то он писал, что я гениальный режиссер», — рассказал он.

Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше