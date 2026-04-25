Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского реально бесстрашным человеком.
«Он был реально бесстрашен», — заявил Михалков в документальном фильме «Владимир Жириновский», показанном ИС «Вести».
Описывая Жириновского, режиссер назвал такие качества, как абсолютная безапелляционность, яркость, а также «наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании».
При этом Михалков отметил, что отношение политика к нему было противоречивым. «То он писал, чтобы меня выгнали с поста председателя Союза кинематографистов, то он писал, что я гениальный режиссер», — рассказал он.
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше