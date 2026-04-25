В Волгодонске погиб человек при пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС. Трагедия произошла в садовом товариществе «Летний сад».
Пожарных вызвали очевидцы. Когда спасатели приехали на место, дачный дом полыхал по всей площади. Пламя охватило двадцать квадратных метров. С огнем боролись двенадцать специалистов на трех спецмашинах.
— В ходе тушения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело. Сейчас следователи устанавливают личность и возраст погибшего. По предварительным данным, все случилось из-за неосторожности при курении, — сообщили в экстренном ведомстве.
Напомним, спасатели настоятельно просят жителей соблюдать простые правила безопасности. Нельзя курить в постели или рядом с горючими жидкостями. Дома необходимо всегда использовать пепельницу. При первых признаках возгорания нужно сразу звонить по номеру 112.
