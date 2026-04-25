В подмосковном селе Молоди отремонтируют мост через реку Рожайку

Мост через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди Московской области приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На данном этапе специалисты монтируют балки пролетных строений, сообщили в минтрансе Подмосковья.
«В капитальном ремонте моста в селе Молоди задействовано более 20 специалистов, сейчас ведутся работы по устройству конусов береговых опор, монтажу балок пролетных строений в осях опор 1−2 и 3−4, армируют межбалочные швы. Также мостовики ремонтируют стойки опор 2 и 3 и готовятся к монтажу балок в их осях», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В дальнейшем на искусственном сооружении, построенном в 1948 году, будут выполнены работы по обустройству слоев мостового полотна, водоотвода и проезжей части, подходов и тротуаров к переправе.
Для удобства жителей на время проведения работ на мосту организовано реверсивное движение. Приступить к ремонту второй половины сооружения и перезапустить движение транспорта по обновленной части планируется в июле этого года, а полностью открыть движение — в ноябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.