На реках Бакса и Бердь в Новосибирской области критически повысится уровень воды

Повышение ожидается 25—27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в ближайшие дни повысится уровень воды в нескольких реках. Об этом предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным прогнозов, с 25 по 27 апреля на реке Бакса в районе села уровень воды может достигнуть опасной отметки в 659 см, что может привести к затоплению прибрежных территорий населённого пункта.

Аналогичная ситуация прогнозируется и на реке Бердь в районе посёлка городского типа Маслянино. Там также ожидается дальнейший рост уровня воды, который может приблизиться к критическому значению в 520 см. В этом случае возможно подтопление прибрежной части посёлка.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и следят за изменениями уровня воды в реках. Ранее сообщалось, что уровень воды повысится в реке Каргат.