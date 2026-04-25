На реках Бакса и Бердь в Новосибирской области критически повысится уровень воды

В Новосибирской области в ближайшие дни повысится уровень воды в нескольких реках. Об этом предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По данным прогнозов, с 25 по 27 апреля на реке Бакса в районе села уровень воды может достигнуть опасной отметки в 659 см, что может привести к затоплению прибрежных территорий населённого пункта.
Аналогичная ситуация прогнозируется и на реке Бердь в районе посёлка городского типа Маслянино. Там также ожидается дальнейший рост уровня воды, который может приблизиться к критическому значению в 520 см. В этом случае возможно подтопление прибрежной части посёлка.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации и следят за изменениями уровня воды в реках. Ранее сообщалось, что уровень воды повысится в реке Каргат.