Иномарка оседлала отбойник после ДТП с пенсионером на «Ладе» — видео

ДТП произошло 24 апреля в 8:23 напротив дома 107/1 на проспекте Университетском.

Авария с участием отечественного легкового автомобиля и иномарки случилась накануне, 24 апреля, в Кировском районе Волгограда.

Виновником её стал 72-летний водитель «Лады Гранты» — он выехал на красный сигнал светофора на проспект Университетский и въехал в бок Honda Fit. От удара иномарка поменяла траекторию движения в буквальном смысле оседлала отбойник, разделяющий полосы движения.

«ДТП произошло в 8:23 напротив дома 107/1 на проспекте Университетском. Пострадала в результате женщина — пассажир “Лады”. Ей понадобилась помощь медикам в условиях стационара», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее «буханка» с грузовой Mercedes столкнулись на трассе в Кумылженском районе. Водитель отечественного автомобиля погиб мгновенно.