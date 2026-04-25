Иномарка оседлала отбойник после ДТП с пенсионером на «Ладе» — видео

Авария с участием отечественного легкового автомобиля и иномарки случилась накануне, 24 апреля, в Кировском районе Волгограда.
Виновником её стал 72-летний водитель «Лады Гранты» — он выехал на красный сигнал светофора на проспект Университетский и въехал в бок Honda Fit. От удара иномарка поменяла траекторию движения в буквальном смысле оседлала отбойник, разделяющий полосы движения.
«ДТП произошло в 8:23 напротив дома 107/1 на проспекте Университетском. Пострадала в результате женщина — пассажир “Лады”. Ей понадобилась помощь медикам в условиях стационара», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее «буханка» с грузовой Mercedes столкнулись на трассе в Кумылженском районе. Водитель отечественного автомобиля погиб мгновенно.