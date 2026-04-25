В Ростовской области временно отключат телевещание с 27 по 29 апреля

Как сообщается на сайте РТРС, в начале новой рабочей недели жители некоторых населённых пунктов Ростовской области временно останутся без любимых телепередач. Телесигнал пропадёт с 27 по 29 апреля 2026 года из-за плановой профилактики на передающем оборудовании.
В частности, 27 апреля 2026 года с 11.00 до 17.00 в станице Тацинской Тацинского района не будут работать мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2. Также в этот день с 10.00 до 19.00 не смогут включить телевизор и радио в городе Шахты.
Во вторник 28 апреля 2026 года с 10.00 до 16.00 временно прекратится вещание РТРС-1 и РТРС-2 в посёлке Матвеев Курган в Матвеево-Курганском районе.
С 11.00 до 17.00 пропадут оба мультиплекса в хуторе Солонецком Обливского района. В это же время телесигнал исчезнет и у жителей Тарасовского района.
В среду 29 апреля 2026 года с 10.00 до 16.00 не будут работать РТРС-1 и РТРС-2 в селе Крюково Куйбышевского района.
Пропадут оба мультиплекса с 11.00 до 17.00 в хуторах Новостепановском Чертковского района и в Чирском Советского района Ростовской области.