Когда вскроется правда? Объявлены новые подробности о поисках Усольцевых

В Красноярский край, где полгода назад бесследно исчезла семья Усольцевых, наконец приходит долгожданное тепло. Это значит, что масштабная поисковая операция, поставленная осенью на паузу из-за глубокого снега, вскоре возобновится. Однако, по мнению экспертов, у спасателей и волонтеров будет всего несколько недель, чтобы прочесать тайгу до того, как она покроется густой зеленью.
Корреспондент krsk.aif.ru собрал последние данные о подготовке к поискам и узнал, какие прогнозы дают специалисты.
Разведка боем.
Активная фаза поисков еще не началась, но подготовка к ней уже идет полным ходом. Неделю назад, с 17 по 19 апреля, в Кутурчинском Белогорье прошла совместная поисковая операция, в которой приняли участие добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники Следственного комитета, полиции и КГКУ «Спасатель». Как пояснили в поисковом отряде, это была скорее разведка, чем полноценный розыск.
«Выезд проходил в течение трёх дней. Главной целью была оценка возможностей для проведения будущего поиска. В рамках выезда поисковики изучали местность на предмет её доступности для пеших групп», — рассказали в пресс-службе «ЛизыАлерт».
В ходе выезда специалисты тестировали и новейшее оборудование, в том числе беспилотный комплекс, полученный от Центра поиска пропавших людей Красноярского края. Дроны запускали на разных высотах, чтобы понять, как техника поведет себя в горной местности при текущих погодных условиях.
Тогда результаты разведки показали, что для масштабной операции время еще не пришло.
«По итогам выезда получена информация о глубине снежного покрова — она достигает двух метров. До установления устойчивых положительных температур проведение активного поиска силами добровольцев на месте невозможно. В дальнейшем, если будет принято такое решение, выезды будут осуществляться с использованием только беспилотной авиации», — объяснили в пресс-службе «ЛизыАлерт».
Окно возможностей.
Теперь вся надежда — на погоду. Специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Корочевский сообщил, что в ближайшие дни в центральных и южных территориях региона установится тепло, что вызовет интенсивное таяние снегов и разлив малых рек. Манско-Уярский округ, где пропала семья Усольцевых, как раз относится к центральной части края. По словам опытного туриста и участника поисковой операции Алексея Кулеша, у поисковиков будет крайне короткий промежуток времени для эффективной работы.
«Нам необходимо максимально эффективно использовать период между сходом снега и появлением зелени, так как именно в это время есть наибольшая вероятность обнаружить следы семьи. Это окно составит всего около двух недель», — отметил Алексей Кулеш в разговоре с aif.ru. Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов уточнил, что обычно снег в этой горной местности сходит в конце апреля или начале мая, в зависимости от температуры и количества осадков. Это подтверждает, что активная фаза поисков, скорее всего, начнется в мае. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно весна может принести разгадку в этом деле.
«Поиски возобновятся в мае, не исключено, что причина трагедии будет установлена», — считает консультант по туризму Туристско-информационного центра Красноярского края Эдуард Власов.
Профессор, доктор биологических наук Леонид Медведев также полагает, что после схода снега вероятность найти семью, если она осталась на поверхности, крайне высока. Однако эксперт озвучил и пессимистичный сценарий, который может объяснить безрезультатность многомесячных поисков.
«Если они попали в яму, например, в старый старательский шурф, шансы невелики. Могла произойти осыпь. В таком случае весеннее обследование поверхности может ничего не дать», — отметил профессор.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы бесследно исчезли в сентябре 2023 года. Масштабные осенние поиски не дали никаких результатов. По факту их исчезновения расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Вся надежда теперь на короткое майское «окно», когда тайга, возможно, наконец раскроет свою тайну.
