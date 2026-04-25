Когда вскроется правда? Объявлены новые подробности о поисках Усольцевых

«Нам необходимо максимально эффективно использовать период между сходом снега и появлением зелени, так как именно в это время есть наибольшая вероятность обнаружить следы семьи. Это окно составит всего около двух недель», — отметил Алексей Кулеш в разговоре с aif.ru. Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов уточнил, что обычно снег в этой горной местности сходит в конце апреля или начале мая, в зависимости от температуры и количества осадков. Это подтверждает, что активная фаза поисков, скорее всего, начнется в мае. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно весна может принести разгадку в этом деле.