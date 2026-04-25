Партия модернизированных в Беларуси танков Т-72БМ2 поступила в войска

Инженеры и конструкторы учли опыт применения бронетехники в современных конфликтах, чтобы повысить тактико-технические характеристики машины.
В частности, в обновленных танках установлен многоканальный прицел наводчика, значительно повышающий точность и эффективность огня. Также улучшены условия стрельбы: теперь управлять вооружением можно с места командира.
Прошедшие модернизацию машины оснащены современными теле- и тепловизионными приборами, а также динамической защитой белорусской разработки и противокумулятивными экранами. В бронетехнике установлены автономные агрегаты электропитания.
Командир мехбригады Вадим Ильницкий отметил, что полученные боевые машины полностью соответствуют требованиям современного общевойскового боя. По его словам, это только первый этап поступления новейшей техники.
«В скором времени эта практика продолжится, и мы получим новое вооружение, военную и специальную технику для выполнения задач по предназначению», — сказал Ильницкий.
Он также добавил, что полученные танки оснащены новыми средствами управления огнем и новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который позволяет увеличить скорость движения бронемашин.