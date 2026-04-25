Тысячи деревьев и кустарников украсили город благодаря субботнику в Волгограде

Более тысячи деревьев и кустарников, а также свыше 300 многолетних цветов высадили на общественных территориях Волгограда 25 апреля. Все это произошло в рамках Всероссийского субботника, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Жители вместе с коммунальными службами приняли участие в весенней уборке и посадке растений. К ним присоединился и глава города Владимир Марченко.
Так, улицу Хиросима украсили более 20 декоративных яблонь. Работы по озеленению провели в сквере Родимцева, сквере Доблести и славы, на улице Ф. Э. Дзержинского, а также на территории мемориального комплекса «Остров Людникова» и других местах. Всего с начала весеннего месячника зеленый фонд Волгограда увеличился более чем на 2600 деревьев и кустарников — среди них декоративные яблони, рябины и сирень.
В ходе субботника город очистили от большого количества мусора. Около 1260 кубометров отходов собрали и вывезли. Масштабные работы прошли и на территории мемориального комплекса Лысая гора и рядом с ним, где собрали и вывезли около 100 кубометров мусора. В субботнике поучаствовали более 600 человек, задействовали свыше 15 единиц спецтехники.
В целом, с начала месячника по благоустройству весеннюю уборку провели на площади более 4000 гектар. Убрали 49 свалок, с которых вывезли свыше 1300 тонн мусора. Кроме того, очистили город от более чем 3800 старых автомобильных покрышек, которые выбросили несознательные граждане. Активное участие в общегородском субботнике, по традиции, приняли коллективы.