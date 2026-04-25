Тысячи деревьев и кустарников украсили город благодаря субботнику в Волгограде

Так, улицу Хиросима украсили более 20 декоративных яблонь. Работы по озеленению провели в сквере Родимцева, сквере Доблести и славы, на улице Ф. Э. Дзержинского, а также на территории мемориального комплекса «Остров Людникова» и других местах. Всего с начала весеннего месячника зеленый фонд Волгограда увеличился более чем на 2600 деревьев и кустарников — среди них декоративные яблони, рябины и сирень.