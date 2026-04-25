В Пермском крае стартовали «Дни без турникетов» на промышленных предприятиях

В Год Пермской промышленности запускают экскурсии на местные предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Проект «Дни без турникетов» запущен в Прикамье в рамках Года Пермской промышленности. Инициатива объединила свыше 100 предприятий региона. О старте масштабной программы в своих соцсетях объявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Жители и гости Прикамья смогут побывать на ведущих предприятиях региона и увидеть производственные процессы вживую. Расписание экскурсий и описание компаний доступны на сайте Центра развития туризма. К проекту присоединились Пермская судоверфь, «Промобот», Краснокамская фабрика игрушки, Чусовской металлургический завод, кондитерская фабрика «Пермская» и другие производства.

Напомним, в Казахстане прошла рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с министром промышленности и строительства Республики Ерсайыном Нагаспаевым. Он обсудили вопросы промышленной кооперации и роста внешнеторгового оборота. Летом делегация Казахстана посетит Прикамье и познакомится с возможностями предприятий и научных центров региона.