В Пермском крае стартовали «Дни без турникетов» на промышленных предприятиях

Жители и гости Прикамья смогут побывать на ведущих предприятиях региона и увидеть производственные процессы вживую. Расписание экскурсий и описание компаний доступны на сайте Центра развития туризма. К проекту присоединились Пермская судоверфь, «Промобот», Краснокамская фабрика игрушки, Чусовской металлургический завод, кондитерская фабрика «Пермская» и другие производства.