В Нижегородской области обновили инвестиционную карту региона

Корпорация развития Нижегородской области обновила инвестиционную карту региона. Повышение инвестактивности входит в число задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Интерактивная региональная инвестиционная карта представляет собой публичную платформу, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих территориях опережающего развития (ТОР) и особых экономических зонах (ОЭЗ), транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки в Нижегородской области. Кроме того, есть кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой. Все сведения представлены на русском и английском языках.
«После обновления инвестиционной карты пользователям стала доступна возможность размещения собственных инвестиционных площадок. Эта функция открывает новые возможности для нижегородских предпринимателей, позволяя им не только реализовывать свою собственность, но и находить потенциальных партнеров для инвестиционных проектов на конкретных участках. Также на карту были нанесены памятники архитектуры, доступные для инвестирования, и универсальные инвестиционные предложения. Это проекты с просчитанными параметрами, требующие минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Сейчас на инвестиционной карте Нижегородской области размещено более 600 площадок. Проект позволяет не только подобрать конкретный участок, но и ознакомиться с наличием всей необходимой инфраструктуры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.