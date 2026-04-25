Роспотребнадзор приостановил работу кафе на Фестивальной аллее в Калининграде из-за нарушений

Материалы административного дела передали в суд.

Региональное управление Роспотребнадзора ввело временный запрет на работу кафе «Точка гриль» в Калининграде. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Специалисты проводили проверку заведения на Фестивальной аллее, 8 после обращения посетителя за медицинской помощью. «Во время внеплановой проверки в деятельности ИП Давтян А. Г. выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, потребителей услуги общественного питания», — говорится в сообщении.

Так, в заведении отсутствует цеховое деление, нет достаточного оснащения моечным оборудованием, допускается приём «обезличенной» пищевой продукции без маркировки. Кроме того, нет производственного контроля безопасности блюд, не обеспечено «соблюдение требований законодательства к прохождению обязательной вакцинации персоналом» и так далее.

Также специалисты провели лабораторные исследования готовой продукции и выявили несоответствие требованиям технических регламентов. «Учитывая степень общественной опасности выявленных нарушений, в целях принятия неотложных мер к их прекращению 24.04.2026 управлением установлен временный запрет деятельности кафе “Точка гриль” ИП Давтян А. Г.», — отметили в публикации. Материалы административного дела передали в суд.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
