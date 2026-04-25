Есенинский сквер в Белгороде начнут благоустраивать в мае этого года

Работы по обновлению Есенинского сквера в Белгороде стартуют в мае этого года. Общественная территория преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Есенинский сквер появился в 2011 году. За время его существования пространство дополняли новыми объектами: там установили ротонду, памятник Сергею Есенину и скульптуру, посвященную герою одного из самых известных стихотворений поэта — доберману Джиму.
Общественная территория расположена в большом спальном микрорайоне Харгоры. Сквер после запланированных работ станет лучше, но сохранит свою душу, те самые «есенинские» деревья и скульптуры. Там отремонтируют дорожки и зоны отдыха, добавят современные фотозоны и тематические элементы.
Отметим, что в 2027 году в Белгороде запланировано поэтапное благоустройство четырех общественных пространств: аллеи по ул. Королева, скверов «Егоровский», «Золушка» и территории возле учреждения культуры «Дом офицеров».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.