Архитектор Юрий Ваганов: В Калининграде я слышал предсмертные крики Королевского замка

Первая планировка острова, нынешний остров Канта, тоже моя была. Денисов заказывал. Около Кафедрального собора стояли памятные знаки первым строителям города, было много планов обустройства. Остров всегда хотели застроить, особенно когда в 90-е годы хаос начался, зашевелись разные незнакомые люди. Но для этого требовались деньги на проектирование, строительная база, много чего. Более того, в Калининграде тогда было много свободной земли. Ко мне часто обращались сделать боксёрский клуб, офис, даже международный выставочный центр на окружной. Ничего не сделали, денег не было на строительство. Проекты на бумаге остались. Зато набирался опыта, изучал людей, много бесплатных работ сделал. А порой и обманывали заказчики. Но творил легко.