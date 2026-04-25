День жён-мироносиц 26 апреля 2026: что можно и нельзя делать

После ареста Христа в Гефсиманском саду все ученики, кроме Иоанна, разбежались и не присутствовали при распятии и погребении. На Голгофе были лишь Иоанн, Дева Мария и жёны-мироносицы, которые утешали страдающую Богородицу. Так как Христос умер накануне субботы, дня покоя, ему не могли сразу отдать погребальные почести. Поэтому, дождавшись воскресенья, женщины отправились с благовониями к гробнице Иисуса, где им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес.