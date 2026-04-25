День жён-мироносиц 26 апреля 2026: что можно и нельзя делать

В День жён-мироносиц принято посещать храм, где священники в своих проповедях вспоминают о верности и любви последовательниц Христа. В этот день именины празднуют женщины с именами Мария, Марфа, Иоанна, Сусанна и Саломия — их обязательно нужно поздравить.
День жён-мироносиц — это переходящий православный праздник, который ежегодно отмечают в третью неделю после Пасхи, то есть во второе воскресенье после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году День жён-мироносиц выпадает на 26 апреля. Рассказываем, что можно и нельзя делать 26 апреля 2026 года.
История праздника 26 апреля 2026.
Название праздника происходит от слова «миро» — ароматическое масло, которым помазывали тела усопших. Жёны-мироносицы — это женщины, последовавшие за Христом, которые первыми пришли к Его гробнице.
Именно эти женщины первыми узнали о Воскресении Христа и первыми увидели его воскресшим.
После ареста Христа в Гефсиманском саду все ученики, кроме Иоанна, разбежались и не присутствовали при распятии и погребении. На Голгофе были лишь Иоанн, Дева Мария и жёны-мироносицы, которые утешали страдающую Богородицу. Так как Христос умер накануне субботы, дня покоя, ему не могли сразу отдать погребальные почести. Поэтому, дождавшись воскресенья, женщины отправились с благовониями к гробнице Иисуса, где им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес.
Особое место в истории занимает Мария Магдалина. Согласно Евангелию от Иоанна, именно она первой пришла к гробу Спасителя и сообщила апостолам Петру и Иоанну, что тела Иисуса нет в гробнице. Когда Христос явился ей воскресшим, она сначала приняла его за садовника, но узнала по голосу.
Церковь считает поступок жён-мироносиц подвигом верности и любви. На Руси праздник отмечали с особым размахом. Этот день подчёркивает важную роль женщины в христианской традиции как первой свидетельницы главного чуда веры.
Что разрешено делать 26 апреля 2026 года.
Если есть возможность — придите на службу. Литургия в этот праздник создаёт особое настроение: можно в тишине поблагодарить Бога, попросить сил и вспомнить тех, чья вера стала примером — святых жён, следовавших за Христом.
Вспомнить ушедших близких. Традиция дня — поминать тех, кого нет рядом. Особенно трогательно помянуть матерей, бабушек, подруг, наставниц — женщин, чья любовь и забота оставили след в вашей жизни.
Сделать что-то доброе. Помочь соседу, поддержать словом, угостить нуждающегося — простые дела милосердия в этот день обретают особый смысл.
Побыть с родными. Праздник словно создан для тёплых разговоров за одним столом, для искренних объятий и совместных воспоминаний.
Что запрещается делать 26 апреля 2026 года.
Вступать в ссоры. День зовёт к миру. Даже если что-то задевает — попробуйте сделать паузу, выдохнуть, не разжигать искру обиды.
Перегружать себя работой. Церковь не запрещает труд, но в праздник стоит отложить тяжёлые, рутинные дела, которые тянут вниз и мешают настроиться на светлую волну. Исключение — забота о близких и срочные нужды.
Сплетничать. Слова имеют вес. Лучше промолчать, чем сказать лишнее или бросить тень на чужое имя.
Обращаться к гаданиям. Для верующего человека эти практики чужды — они противоречат сути праздника, основанного на доверии Богу.
Поддаваться унынию. Этот день — о надежде. О том, что жизнь сильнее смерти, свет сильнее тьмы. Даже если на душе тяжело — дайте себе шанс почувствовать эту тихую радость.
Народные приметы погоды на 26 апреля 2026.
Ясно и тепло — лето обещает быть щедрым на урожай.
Дождь — осенью ждите много грибов и ягод.
Утренний заморозок — часто предвестник скорого тепла и удачного года.
Яркие звёзды ночью — возможны похолодания.
Обильная роса на рассвете — к знойному лету.
Звонкое пение птиц — тепло уже близко.
Пчёлы активно кружат у цветов — к богатому медосбору.