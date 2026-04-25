Здравница Сочи улучшит процесс подготовки номеров к заселению гостей

«В гостиничном бизнесе время между выездом и заездом — самый дефицитный ресурс. Каждая лишняя минута на уборку одного номера умножается на сотни заездов в сезон. Если гость ждет готовый номер у стойки администратора, это уже потеря и денег, и репутации. Сейчас в подготовке номеров больше 80% операций выполняется вручную. Скорость и качество зависят не от системы, а от конкретного человека, его опыта и даже настроения. Задача команды — превратить этот процесс из непредсказуемой рутины в четкий, измеримый и управляемый. По оценкам экспертов, потенциал роста продаж здесь оценивают почти в треть — это около 30%», — рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.