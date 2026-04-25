Здравница Сочи улучшит процесс подготовки номеров к заселению гостей

Санаторий «Магадан» в Сочи оптимизирует работу при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для изменений выбран поток, который напрямую влияет на первое впечатление каждого отдыхающего, — подготовка номеров к заселению, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«В гостиничном бизнесе время между выездом и заездом — самый дефицитный ресурс. Каждая лишняя минута на уборку одного номера умножается на сотни заездов в сезон. Если гость ждет готовый номер у стойки администратора, это уже потеря и денег, и репутации. Сейчас в подготовке номеров больше 80% операций выполняется вручную. Скорость и качество зависят не от системы, а от конкретного человека, его опыта и даже настроения. Задача команды — превратить этот процесс из непредсказуемой рутины в четкий, измеримый и управляемый. По оценкам экспертов, потенциал роста продаж здесь оценивают почти в треть — это около 30%», — рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
В рамках диагностики пилотного потока эксперты вместе с сотрудниками санатория проведут хронометраж всех операций по уборке от момента бронирования до передачи информации о готовности номера. Рабочая группа построит диаграмму спагетти, чтобы увидеть лишние перемещения горничных. Кроме того, в санатории опросят самих отдыхающих об их удовлетворенности чистотой и скоростью подготовки номеров. По итогам будет составлен план мероприятий по устранению потерь и внедрению бережливых стандартов.
«Мы пока не знаем, какие именно проблемы вскроет диагностика. Возможно, окажется, что горничные тратят время на ходьбу за бельем или что инвентарь разложен нерационально. Или что информация о срочном заезде приходит с опозданием. Поэтому сейчас важно не давать готовых решений, а честно зафиксировать, что и где идет не так. Только тогда можно будет составить план мероприятий, который действительно сработает», — поделилась эксперт регионального центра компетенций Оксана Вовченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.