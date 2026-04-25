В Воронеже спасли двух бельчат, на которых напала ворона

В Воронежском центре помощи диким животным «Сердце леса» ряды подопечных пополнили два крошечных бельчонка, чья жизнь едва не оборвалась в парке Оптимистов. Об этом волонтеры сообщили 25 апреля.
Малыши оказались на земле в самый неподходящий момент — прямо на глазах у голодной вороны, которая не упустила шанса их атаковать. К счастью, мимо проходила местная жительница с собакой: она отбила «пушистиков» у птицы и в кратчайшие сроки доставила их волонтерам.
Оба пострадавших — самцы, возраст которых едва достигает 40 дней. Они уже успели познать суровость дикой природы. У одного из братьев диагностирована рваная рана верхней губы, но больше всего опасений вызывает мочеиспускание с примесью крови — верный признак того, что при падении или нападении пострадали внутренние органы. Его брат чувствует себя не лучше: у него разбита мордочка и наблюдаются явные признаки черепно-мозговой травмы, из-за чего малютка выглядит дезориентированным и вялым.
Сейчас бельчата находятся под присмотром. Специалисты центра уже приступили к терапии, чтобы купировать последствия травм и остановить внутреннее кровотечение.