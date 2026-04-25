В Минске суд наказал мужчину, мешавшего квартирантам забрать свои вещи

35-летний обвиняемый с согласия знакомой без соответствующего договора сдавал ее квартиру на улице Брилевской. Как пишут «Минск-Новости», на протяжении года в квартире проживали два молодых человека. В один из дней они вернулись домой, одна дверь открыть не смогли.
Отец одного из квартирантов связался с квартиросдатчиком. Тот подтвердил: он действительно сменил замки из-за образовавшейся задолженности за электричество. Отец погасил задолженность, выслал чек. Однако это ни к чему не привело: фигурант под разными предлогами отказывался возвращать личные вещи жильцов, которые они оставили в квартире.
В результате отец молодого человека обратился в милицию. Параллельно он попросил своего родственника под видом заинтересованного квартиранта сходить посмотреть квартиру.
Поскольку там была обнаружена только часть вещей квартиранта, в квартиру была вызвана милиция.
Компьютер бывшего квартиранта фигурант согласился вернуть лишь после оплаты за «простой» квартиры. Отец парня не возражал и заплатил названную ему сумму.
Забирая технику, они с сыном обнаружили, что в системном блоке компьютера заменены комплектующие: в частности, процессор, видеокарта, кулер, два модуля оперативной памяти.
Фигурант ничего не стал объяснять и ушел. Общая сумма ущерба составила более 1 070 рублей.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Вердикт суда: штраф 2250 белорусских рублей, еще 500 рублей горе-квартиросдатчик заплатит потерпевшему в счет материальной компенсации морального вреда.
