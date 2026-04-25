В Калининграде в ДТП пострадал 13-летний пешеход

В региональной Госавтоинспекции рассказали об еще одном ДТП с участием несовершеннолетнего.
В пятницу, 24 апреля на улице Клары Цеткин в Калининграде 55-летняя водитель «Пежо 107» при повороте с Герцена на Клары Цеткин нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части, выехала на тротуар и наехала на несовершеннолетнего пешехода.
13-летний мальчик госпитализирован.
Проводится проверка.
Напомним, в тот же день в ДТП пострадал юный самокатчик.
