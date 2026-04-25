МЧС: заморозки продержатся в Волгоградской области до 27 апреля

Неблагоприятный прогноз опубликовали в в Волгоградском ЦГМС. В регионе по-прежнему будет бушевать сильный ветер с осадками. Так, 27 апреля на севере региона могут пройти дожди со снегом. С 27 по 28 апреля в Волгоградской области также обещают шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.