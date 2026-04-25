Лучшего сварщика выбрали в Нижегородской области

Он представит регион в финале и поборется за 1 млн рублей.

Источник: Национальные проекты России

Житель Нижнего Новгорода Владимир Левашов — сотрудник АО «Транснефть — Верхняя Волга» — стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Конкурс реализуется по нацпроекту «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурсная программа включала теоретическую и практическую части. Первый этап состоял из тестирования и устного решения производственного кейса. В ходе практической части участники соревновались в мастерстве ручной дуговой сварки. Всего в конкурсе приняли участие 22 сварщика, трудящихся на 16 промышленных предприятиях Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Павлова и Навашина. Второе место занял еще один представитель АО «Транснефть — Верхняя Волга» — Александр Туманов. Бронзу завоевал Михаил Ремезов, сотрудник филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».

«Конкурс “Лучший по профессии” давно стал визитной карточкой системы подготовки рабочих кадров в Нижегородской области. Победить здесь — значит получить общественное признание, уважение коллег и реальный карьерный рост. Для нас престиж рабочих профессий — не просто слова. Когда мы видим, как участники борются за звание лучшего, как переживают за них предприятия, мы понимаем: профессия сварщика возвращает себе заслуженный статус одной из самых уважаемых в регионе», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

По итогам соревнований победитель и призеры были награждены дипломами и благодарственными письмами, а также памятными подарками от организаторов Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Победитель будет представлять Нижегородскую область в финале. Победители федерального этапа конкурса получат денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.