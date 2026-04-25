Онищенко объяснил, почему Россия самая безопасная страна для отдыха

Источник: РБК

Россия является самой безопасной страной для отдыха, потому что на ее территории отсутствуют инфекции, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера. Онищенко сравнил риск заражения острой кишечной инфекцией с пребыванием в зоне боевых действий.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он.

Ранее специалисты Роспотребнадзора призвали россиян соблюдать меры профилактики во время поездок в страны с тропическим климатом. В ведомстве уточнили, что во время отдыха за границей туристы могут заразиться инфекцией через воду, пищу и укусы насекомых.

