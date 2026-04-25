Онищенко объяснил, почему Россия самая безопасная страна для отдыха

Россия является самой безопасной страной для отдыха, потому что на ее территории отсутствуют инфекции, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера. Онищенко сравнил риск заражения острой кишечной инфекцией с пребыванием в зоне боевых действий.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он.
Ранее специалисты Роспотребнадзора призвали россиян соблюдать меры профилактики во время поездок в страны с тропическим климатом. В ведомстве уточнили, что во время отдыха за границей туристы могут заразиться инфекцией через воду, пищу и укусы насекомых.
