Юрист сказала, кого в Беларуси не могут заставить работать сверхурочно

В Беларуси беременных женщин, а также матерей, воспитывающих маленьких детей, не могут привлекать к сверхурочной работе. Об этом, как пишет mlyn.by, рассказала заведующая юридической консультации из Гродно Юлия Шушлакова.
— Запрещается привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и направление в служебную командировку беременных женщин, — отметила специалист.
Как добавила Юлия Шушлакова, соответствующие нормы содержатся в 147 и 263 статьях Трудового кодекса Беларуси.
Что касается матерей, которые воспитывают детей младше 14 лет (либо детей-инвалидов до 18 лет), то их к сверхурочной работе привлекать законодательно не запрещено. Равно как не запрещено и отправлять в командировки. Однако сделать это можно только с их письменного согласия.
Многодетным матерям (отцам), которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 16 лет, положен один дополнительный выходной в неделю с сохранением среднего заработка.
