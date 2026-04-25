Юрист сказала, кого в Беларуси не могут заставить работать сверхурочно

Юрист сказала, кого в Беларуси не заставят работать сверхурочно, а кому положен дополнительный выходной.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси беременных женщин, а также матерей, воспитывающих маленьких детей, не могут привлекать к сверхурочной работе. Об этом, как пишет mlyn.by, рассказала заведующая юридической консультации из Гродно Юлия Шушлакова.

— Запрещается привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и направление в служебную командировку беременных женщин, — отметила специалист.

Как добавила Юлия Шушлакова, соответствующие нормы содержатся в 147 и 263 статьях Трудового кодекса Беларуси.

Что касается матерей, которые воспитывают детей младше 14 лет (либо детей-инвалидов до 18 лет), то их к сверхурочной работе привлекать законодательно не запрещено. Равно как не запрещено и отправлять в командировки. Однако сделать это можно только с их письменного согласия.

Многодетным матерям (отцам), которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 16 лет, положен один дополнительный выходной в неделю с сохранением среднего заработка.

Ранее мы писали о том, что минские власти сообщили, где будут сносить частный сектор, а где — нет (тут про это).