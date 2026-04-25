Молодёжь Красноярского края приглашают в медиаэкспедиции в Смоленск и Елец

Жители Красноярского края в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие во всероссийском проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу». Победители отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск и Елец. Участники проекта попробуют себя в роли блогеров, поработают с профессионалами медиасферы и станут героями документальных фильмов, которые создадут по итогам поездок. В медиаэкспедицию в Смоленск отправятся 50 человек, в Елец — 25 участников, — уточнила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина. Для участия необходимо до 10 мая подать заявку на сайте проекта и выполнить творческое задание — рассказать о своем регионе в социальной сети «ВКонтакте». Публикацию необходимо сопроводить хештегами проекта и прикрепить ссылку в личном кабинете, выбрав город для поездки. Работы оценит экспертное жюри, в состав которого войдут фотографы, видеографы, блогеры и финалисты прошлых лет. Итоги конкурса подведут 24 мая. Напомним, что молодежь Красноярского края сможет отправиться в путешествия по России.