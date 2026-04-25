Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин остаются в тренерском штабе «Торпедо»

Вслед за главным тренером новые соглашения с хоккейным клубом «Торпедо» заключили два его помощника.
Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин, так же как Алексей Исаков, подписали контракты сроком на два года. При этом Дмитрий Владимирович теперь будет трудиться в должности старшего тренера «Торпедо».
Накануне, 24 апреля, Алексей Исаков сообщил на пресс-конференции, что в его штабе продолжит работу Николай Хабибулин. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли плодотворно трудится в нижегородском клубе тренером вратарей.