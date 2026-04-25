Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин остаются в тренерском штабе «Торпедо»

Они по-прежнему будут помогать Алексею Исакову.

Источник: Нижегородская правда

Вслед за главным тренером новые соглашения с хоккейным клубом «Торпедо» заключили два его помощника.

Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин, так же как Алексей Исаков, подписали контракты сроком на два года. При этом Дмитрий Владимирович теперь будет трудиться в должности старшего тренера «Торпедо».

Накануне, 24 апреля, Алексей Исаков сообщил на пресс-конференции, что в его штабе продолжит работу Николай Хабибулин. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли плодотворно трудится в нижегородском клубе тренером вратарей.