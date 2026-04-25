В Москве подготовили причалы к летнему сезону

«Подготовительные работы проходили на 44 причалах, в первую очередь очистили их от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», — уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в канале хозяйства.
По мере надобности были отремонтированы гранитные и бетонные основания конструкций, а также заменены изношенные резиновые отбойники для причалов.
С целью обеспечения безопасности пассажиров была обновлена разметка ограничительных линий и указатели для посадки и высадки.
24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении летней речной навигации в Москве.