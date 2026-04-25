В Москве подготовили причалы к летнему сезону

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Столичные причалы подготовлены к летней пассажирской навигации. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Подготовительные работы проходили на 44 причалах, в первую очередь очистили их от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», — уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в канале хозяйства.

По мере надобности были отремонтированы гранитные и бетонные основания конструкций, а также заменены изношенные резиновые отбойники для причалов.

С целью обеспечения безопасности пассажиров была обновлена разметка ограничительных линий и указатели для посадки и высадки.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении летней речной навигации в Москве.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше