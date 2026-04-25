Над Азовским морем сбили БПЛА

В период с 8:00 до 14:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.

