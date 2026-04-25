Новый парк развлечений необычной тематики построят в Беларуси

В Беларуси недалеко от Гродно построят новый парк под названием «Стары горад». Парк будет культурно-историческим, расположится он в агротуристическом комплексе «Коробчицы».
Как информирует телеграм-канал «Пул 4 Регион», по задумке авторов, парк будет отражать атмосферу Гродно конца XIX — начала XX века.
Планируется, что возведут 10 исторических домов, типографию и лавку аптекаря, а посетители будут иметь возможность не только ознакомиться с этнографией, архитектурой, но и погрузиться в быт того времени.