В Прикамье мужчина попал в больницу после розжига мангала

В Чайковском городском округе мужчину госпитализировали с ожогами в больницу после попытки разжечь мангал бензином, сообщает МЧС России по Пермскому краю.
Желая ускорить розжиг мангала, он решил использовать бензин. Это привело к мгновенной вспышке и последующему возгоранию. В результате инцидента пострадавший получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение.
МЧС Прикамья призывает соблюдать правила безопасности. Мангал нужно располагать минимум в 5 метрах от зданий, в специально отведённом месте, где нет сухой травы, мусора и легковоспламеняющихся предметов. Рядом рекомендуется держать огнетушитель или ведро с водой, а также использовать только специальные жидкости для розжига. Ни в коем случае нельзя оставлять мангал без присмотра и допускать к нему детей.