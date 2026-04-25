В Прикамье мужчина попал в больницу после розжига мангала

МЧС Прикамья призывает соблюдать правила безопасности. Мангал нужно располагать минимум в 5 метрах от зданий, в специально отведённом месте, где нет сухой травы, мусора и легковоспламеняющихся предметов. Рядом рекомендуется держать огнетушитель или ведро с водой, а также использовать только специальные жидкости для розжига. Ни в коем случае нельзя оставлять мангал без присмотра и допускать к нему детей.