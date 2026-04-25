В Ростове жители написали исторический «Диктант Победы» в школах и библиотеках

В Ростове жители написали исторический «Диктант Победы». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава городской администрации Александр Скрябин. Патриотическая акция прошла в донской столице в пятницу, 24 апреля.
Участники проверили свои знания о главных событиях Великой Отечественной войны. В текущем году вопросы диктанта посвятили сразу двум важным датам. Речь идет о 85-летии со дня начала войны и юбилее маршала Георгия Жукова.
— Площадками для проведения акции стали библиотеки, школы и мемориальный комплекс Змиевская балка. Участие могли принять все желающие. Спасибо каждому, кто показывает свое уважение к историческому прошлому страны, — отметил Александр Скрябин.
Напомним, инициатором масштабного проекта традиционно выступает партия «Единая Россия». Акция ежегодно объединяет тысячи неравнодушных людей. Участники своим личным примером помогают сохранять память о героях для будущих поколений.
