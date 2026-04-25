Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове жители написали исторический «Диктант Победы» в школах и библиотеках

Ростовчане присоединились к масштабной исторической проверке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове жители написали исторический «Диктант Победы». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава городской администрации Александр Скрябин. Патриотическая акция прошла в донской столице в пятницу, 24 апреля.

Участники проверили свои знания о главных событиях Великой Отечественной войны. В текущем году вопросы диктанта посвятили сразу двум важным датам. Речь идет о 85-летии со дня начала войны и юбилее маршала Георгия Жукова.

— Площадками для проведения акции стали библиотеки, школы и мемориальный комплекс Змиевская балка. Участие могли принять все желающие. Спасибо каждому, кто показывает свое уважение к историческому прошлому страны, — отметил Александр Скрябин.

Напомним, инициатором масштабного проекта традиционно выступает партия «Единая Россия». Акция ежегодно объединяет тысячи неравнодушных людей. Участники своим личным примером помогают сохранять память о героях для будущих поколений.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше