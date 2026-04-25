Весенние полевые работы стартовали в Нижегородской области

К посевной регион практически готов: запас семян сформирован, техника исправна на 95%. Всего в этом году планируется засеять более миллиона гектаров, из которых свыше половины займут зерновые и зернобобовые культуры. В поля выйдут тысячи единиц техники — от тракторов до сеялок.