Весенние полевые работы стартовали в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали весенне-полевые работы: аграрии приступили к подкормке и боронованию озимых культур и многолетних трав. По данным Минсельхоза, в работу уже включились хозяйства 27 районов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Минувшей осенью в области засеяли 238 тысяч гектаров озимых. Проверка показала, что посевы в целом пережили зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии. Из-за погодных условий начало работ немного сдвинулось, однако темпы постепенно набирают обороты. Сейчас удобрения внесены на 32 тысячах гектаров — это 13,5% от общей площади.
Активнее всего работы идут в центральной зоне области, к ним подключились также южные и северные округа. В лидерах — Павловский округ, где уже обработано 3,4 тысячи гектаров. Параллельно в 21 муниципалитете занимаются многолетними травами, а в 15 округах начали боронование зяби.
К посевной регион практически готов: запас семян сформирован, техника исправна на 95%. Всего в этом году планируется засеять более миллиона гектаров, из которых свыше половины займут зерновые и зернобобовые культуры. В поля выйдут тысячи единиц техники — от тракторов до сеялок.