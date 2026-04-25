В Калининграде водитель «Ниссана», скрывшийся с места аварии, стал фигурантом уголовного дела

Следователем ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, горожанин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.
Полицией установлено, что 20 мая 2025 года около 16:30 водитель «Ниссана» совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении по Люблинскому шоссе.
Автомобилист с места происшествия скрылся.
Пострадавшей помогли очевидцы. Вызвали скорую, полицию. Женщине потребовалась помощь в условиях стационара, ее госпитализировали.
Известно, что водителя оперативно задержали. По итогам разбирательства он может лишиться свободы на срок до семи лет.