В Калининграде водитель «Ниссана», скрывшийся с места аварии, стал фигурантом уголовного дела

Автомобилист сбил велосипедистку на Люблинском шоссе.

Следователем ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, горожанин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Полицией установлено, что 20 мая 2025 года около 16:30 водитель «Ниссана» совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении по Люблинскому шоссе.

Автомобилист с места происшествия скрылся.

Пострадавшей помогли очевидцы. Вызвали скорую, полицию. Женщине потребовалась помощь в условиях стационара, ее госпитализировали.

Известно, что водителя оперативно задержали. По итогам разбирательства он может лишиться свободы на срок до семи лет.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше