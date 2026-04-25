Проект по профориентации школьников в сфере военных профессий стартовал в Нижегородской области

Проект по профориентации школьников в сфере современных военных профессий «ВоенПрофНавигатор» стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщается в пресс-релизе Регионального отделения Движения Первых.
Проект направлен на знакомство старшеклассников с современными военными профессиями: оператор БПЛА, военный переводчик, психолог, финансист, специалист по информационным системам безопасности, военный журналист и другими.
Автор и руководитель проекта — Константин Десятников, руководитель отдела реализации проектов регионального отделения Движения Первых Нижегородской области, студент Военного учебного центра при ННГУ им. Н. И. Лобачевского, участник Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».
«ВоенПрофНавигатор» — инициатива, которая предполагает возможность современным школьникам познакомиться с современными военными профессиями, а для ребят, которые сегодня представляют отряды юнармейского движения и одного из ключевых проектов патриотической направленности Движения Первых «Хранители истории» позволило стать участником не только проекта, но и пленарной сессии, напрямую узнав информацию и задать интересующиеся вопросы экспертам", — отметил Вячеслав Амосов, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области.
Спикеры рассказали об изменениях в современной армии, обозначили актуальные направления развития и представили проекты и программы, в рамках которых школьники могут попробовать себя в военно-прикладных профессиях. Также они пояснили, каким образом и где можно освоить военные специальности во время гражданского обучения.
«Освоение современных военно-учётных специальностей — не формальность, а условие выживания и эффективности», — поделился Александр Курицын, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои. Нижегородская область».