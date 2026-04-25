Пусть приезжают дисциплинированные строители из КНДР

И мы корейцев знаем. Их и в СССР, и в России было много, мы привыкли жить рядом с корейцами, понимаем, какие у них ценности. Многие знают, что корейцы любят порядок, что там, где они селятся, чисто — люди это еще с советских времен усвоили. К тому же у нас с корейцами общее советское сознание. Думаю, на этой почве и браки могут быть. Если, конечно, из КНДР приедут холостые. Они все подолгу служат в армии, подтянутые, с выправкой. Я видела, как их уже сейчас приветствуют девушки: шлют «сердечки» под видео. Ничего не поделаешь, наши женщины любят иностранцев. В чем секрет, непонятно. В КНДР тоже, конечно, патриархат, в целом корейцы в обеих Кореях патриархальный народ, но в Северной у них уже другое воспитание. Женщины служат и работают наравне с мужчинами и активно представлены в органах управления. Короче, в Северной Корее женщина тоже человек, у нее больше прав, чем в Средней Азии. Так что даже если случатся какие-то союзы наших дам с корейцами, не вижу в этом ничего страшного. Думаю, ужиться с гражданином КНДР нашей даме проще, чем с мигрантом с Памира.