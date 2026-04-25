25 апреля Калининград присоединился к Всероссийскому субботнику. Об этом в социальных сетях рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
— Навели порядок на 11 общественных территориях, среди которых — парк Тихий, сквер Семейный, зеленая зона на улице Земельной, сквер на улице Киевской и другие локации.
Глава администрации сообщила, что в парке Тихом высадили 22 пихты, а всего этой весной в парках Калининграда появилось 50 новых пихт.
Субботники были организованы на территориях муниципальных учреждений, крупных предприятий и на придомовых территориях при участии жителей и управляющих компаний.
