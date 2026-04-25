В подмосковном Лыткарине открыли обновленный стадион «Полет»

«Полет» теперь представляет собой многофункциональный спортивный кластер. На территории есть трибуны на 500 зрителей и современное здание с раздевалками и тренерскими, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки. Для вечерних тренировок установили энергоэффективное освещение. Также появились зоны для баскетбола и волейбола, воркаут-площадка и безопасное игровое пространство для детей.