В подмосковном Лыткарине открыли обновленный стадион «Полет»

Стадион «Полет» открыли после реконструкции в городе Лыткарино Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводились в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
«Полет» теперь представляет собой многофункциональный спортивный кластер. На территории есть трибуны на 500 зрителей и современное здание с раздевалками и тренерскими, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки. Для вечерних тренировок установили энергоэффективное освещение. Также появились зоны для баскетбола и волейбола, воркаут-площадка и безопасное игровое пространство для детей.
«Стадион всегда был центром притяжения для горожан. С открытием обновленного комплекса спортивная жизнь в городе вспыхнет с новой силой», — подчеркнул заместитель директора учреждения «Спортивная школа Лыткарино» Евгений Вольперт.
Отметим, летом специалисты планируют реконструировать местную котельную. После этого будет запущена система подогрева поля, что позволит заниматься спортом на стадионе круглогодично.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.