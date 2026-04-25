Новосибирский астрофотограф запечатлел вспышки на Солнце

Алексей Поляков снял вспышки классов С5,6 и М4,3.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области 25 апреля астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть вспышки на Солнце. Как сообщил сам автор снимков в своих соцсетях, съёмке серьёзно мешала сильная дымка над Новосибирском. Несмотря на это, сибиряку удалось сделать несколько эффектных кадров солнечных вспышек классов С5,6 и М4,3.

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, которые могут влиять на магнитное поле Земли, вызывать магнитные бури и влиять на работу электроники и самочувствие метеозависимых людей. Класс М4,3 относится к средним по мощности вспышкам, класс С5,6 — к слабым. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков известен своими снимками космических объектов: ранее он уже публиковал качественные изображения Луны, планет и других небесных тел.