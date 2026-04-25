В «Яндексе» оценили позиции «Алисы AI» в гонке ИИ

IR-директор «Яндекса» Алексей Субботин рассказал о сокращении технологического отставания «Алисы AI» на рынке. Об этом он заявил, выступая на инвестиционной конференции Profit Conf, передает корреспондент РБК.
Субботин отметил, что три года назад, после появления ChatGPT, «разрыв между лучшей моделью и моделью № 10 составлял 20−30 пунктов по бенчмаркам», сейчас он сократился до единиц.
«Сходимость уже видна. Отставание в широких функциях сокращается. В специализированных функциях какая-то модель лучшая для программирования, какая-то — для генерации видео. Специализация, безусловно, присутствует. Но гэп сокращается довольно быстро», — сказал Субботин.
«Яндекс» не планирует соревноваться инвестициями с корпорациями Google или OpenAI, за 25 лет конкуренции с Google компания ни разу не пыталась инвестировать столько же, отметил он. Субботин пояснил, что ноу-хау «Яндекса» — «находить решение, которое дает хороший результат без технологического прорыва».
«Мы уверены, что отставание будет сокращаться. И для массового продукта “Яндекс” предложит решения, которые удовлетворят большинство пользователей», — добавил Субботин.
Кроме того, в ходе конференции представитель «Яндекса» прокомментировал замедление темпов роста компании с 30 до 20%. Он отметил, что раньше темпы тоже падали до такого уровня, но впоследствии выросли вновь. Субботин также подчеркнул, что в абсолютном выражении рост остается таким же, но на большем фундаменте.
