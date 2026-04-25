Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Давыдовском лесничестве Воронежской области высадили 900 сеянцев сосны

Молодые деревья появились в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская акция «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие» состоялась на территории Давыдовского лесничества Воронежской области, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Участники мероприятия высадили 900 сеянцев сосны в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

К инициативе присоединились учащиеся школ города Лиски, сотрудники компании «Лискисахар», представители РЖД и фонда «Защитники Отечества».

Перед началом работ директор лесничества Галина Фетисова провела инструктаж, рассказав о технологии посадки для лучшей приживаемости растений. Кроме того, участникам продемонстрировали проект лесовосстановления и подробно объяснили технологию ручной посадки лесных культур.

Мероприятие в Давыдовском лесничестве стало одной из 13 запланированных посадок леса в ходе акции «Сад памяти», которые пройдут на территории лесничеств Воронежской области в течение апреля и мая.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.