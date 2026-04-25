В Давыдовском лесничестве Воронежской области высадили 900 сеянцев сосны

Всероссийская акция «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие» состоялась на территории Давыдовского лесничества Воронежской области, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Участники мероприятия высадили 900 сеянцев сосны в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
К инициативе присоединились учащиеся школ города Лиски, сотрудники компании «Лискисахар», представители РЖД и фонда «Защитники Отечества».
Перед началом работ директор лесничества Галина Фетисова провела инструктаж, рассказав о технологии посадки для лучшей приживаемости растений. Кроме того, участникам продемонстрировали проект лесовосстановления и подробно объяснили технологию ручной посадки лесных культур.
Мероприятие в Давыдовском лесничестве стало одной из 13 запланированных посадок леса в ходе акции «Сад памяти», которые пройдут на территории лесничеств Воронежской области в течение апреля и мая.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.