Косули и кабаны попали в объектив фотоловушки в нижегородском лесу

Косули и кабаны попали в объектив фотоловушки в Нижегородской области. Кадрами поделились в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
В свете ночного инфракрасного объектива на фотографиях можно заметить силуэты грациозных и мощных животных.
«Эти кадры словно приоткрывают дверь в тайный мир природы — мир, который живёт своей жизнью, пока мы спим. Они заставляют влюбиться в лес ещё сильнее и напоминают: за каждым деревом, в каждой тени — своя история, полная тайн и красоты», — написали в ведомстве.
