Футзалисты «Торпедо» одержали яркую победу над одним из лидеров суперлиги

В предпоследнем матче регулярного чемпионата России по футзалу среди команд суперлиги «Торпедо» (Нижегородская область) покуражилось в Ухте.
Перед этим туром «Ухта» уже понимала, что подняться со второй на первую строчку ей будет трудно, а вот торпедовцы были более мотивированными. У них ещё есть математический шанс подняться на шестую позицию и, соответственно, избежать встречи с теми же ухтинцами в ¼ финала.
Игра началась без раскачки. Нижегородцы быстро повели 2:0, но потом начались неприятности. Срезал мяч в свои ворота Дмитрий Зайцев, затем прямую красную карточку за безрассудный фол увидел перед собой Иван Малинин, благодаря чему хозяева в большинстве выровняли положение. До перерыва же соперники ещё успели обменяться забитыми мячами — 3:3.
А вот с начала второго тайма торпедовцы за считанные секунды забили три мяча подряд после грубых ошибок ухтинцев. На 23-й минуте хозяева заработали удаление, и преимущество волжан увеличилось — 7:3. А дальше наши земляки уверенно довели дело до победы — 9:5.
По три мяча у нас забили Николай Смирнов и Дмитрий Зайцев, по разу отличились Александр Гребенщиков, Иван Обжорин и Саяд Шакиев.
Завтра, 26 апреля, состоится повторный поединок. Если торпедовцы потеряют очки, то они останутся на 7-й позиции. Также они не смогут подняться, если «Тюмень» наберёт хотя бы балл в Сыктывкаре.
