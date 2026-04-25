Спасатели нашли тела троих туристов в горах Бурятии после схода лавины

Спасатели обнаружили тела женщины и двоих мужчин, погибших в результате схода снежной лавины в горном узле Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Источник: РБК

Сначала спасатели нашли тело женщины 1984 года рождения. В агентстве уточнили, что ее тело доставили в район кафе «Белый Иркут», где его передадут полицейским.

«В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела еще двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения.

Инцидент произошел 24 апреля. В зоне схода снежной массы находилась туристическая группа из семи человек. Трое мужчин выбрались из-под лавины сами, их доставили в больницу. Одного мужчину госпитализировали, двоих перевели на амбулаторное лечение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

