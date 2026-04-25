В Молодечно жених сделал тату невесте, из-за которого она умерла, а потом сам покончил с собой. Об этом, со ссылкой на Управление Следственного комитета по Минской области, пишет mlyn.by.
События имели место в 2025 году. Молодой человек 25 лет и его 21-летняя девушка проживали вместе и готовились к свадьбе. Мужчина имел в своей квартире оборудовал специальное место для желающих сделать тату. Этиv он занимался на протяжении 5 лет, однако образования не имел.
За 11 дней до свадьбы жених сделал невесте тату на предплечье. Все прошло хорошо, рану обработали по всем правилам, использовали антисептик, нанесли мазь.
Через сутки место татуировки вновь обработали, никаких опасений оно не вызывало. На следующий же день девушка не смогла отработать свою смену на работе: поднялась температура под 40 градусов. Она приняла жаропонижающие, но скорую не вызвала.
Днем температура снизилась до 37,5, однако девушка чувствовала серьезное недомогание.
Потом начались потери сознания, диарея, закатились глаза, тело стало дрожать. Молодой человек все же вызвал скорую помощь. Медики тут же отвезли девушку в больницу. Спустя еще почти сутки она умерла.
Причина смерти — сепсис, инфекция начала распространяться именно в месте нанесения татуировки.
Действия фигуранта-татуировщика квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Однако до суда он не дожил, лишив себя жизни, предсмертной записки не оставил.
