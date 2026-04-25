Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Алиева лучший в туре, волгоградские футболисты в сборных Лиги PARI

По итогам 30‑го тура Лиги PARI игроки волгоградского «Ротора» получили признание сразу от двух компетентных структур. Каждое издание представило свою версию символической сборной — и в обеих отметились футболисты «Ротора». А гол Саида Алиева — лучший в туре.

Издание «Советский спорт» совместно с аналитиками РУСТАТ объявило состав символической сборной тура. В неё вошли сразу два игрока «Ротора»: нападающий Саид Алиев и полузащитник Давид Давидян. Звёздная команда тура формируется на основе индекса футболистов — количественной оценки эффективности игрока в матче. Методика расчёта включает фиксацию тактико‑технических действий (ТТД): передач, отборов, перехватов, ударов и т. д. Включение Алиева и Давидяна в сборную подтверждает, что их показатели по итогам матча с «Родиной» оказались среди лучших в туре. Сама Лига PARI также представила свой состав дрим‑тим. По её версии, в число лучших вошёл Саид Алиев. Его включение связано с яркой игрой и решающим голом в матче против «Родины». По признанию лиги гол Саида является лучшим в туре. Победа волгоградского клуба над московским клубом «Родина» со счётом 2:0 стала центральным событием тура. Помимо того, что этот результат продемонстрировал высокий уровень игры «Ротора», матч собрал на трибунах 10 893 зрителя — один из лучших показателей посещаемости в туре. Успех команды отмечен и другими наградами: Лучший тренерский штаб тура — команда специалистов «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова. Эксперты отметили грамотную тактическую подготовку и мотивацию игроков. «Двенадцатый игрок» — болельщики «Ротора». Активная поддержка трибун является визитной карточкой клуба и важным фактором победы. Александр ВеселовскийФото СК «Ротор».