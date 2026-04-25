Красноярцам назвали неприхотливые цветы для балкона и дачи

Жителям Красноярска рассказали, какие цветы лучше всего подходят для выращивания на балконах, лоджиях и садовых участках. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» советуют выбирать неприхотливые растения, которые легко переносят перепады температуры и не требуют сложного ухода. Одним из лучших вариантов называют петунии, так как они хорошо растут при умеренном тепле, любят свет и при правильном уходе цветут все лето. Также для балконов подойдут герани, бегонии, фуксии, анютины глазки и плющ. Эти растения могут расти как на солнце, так и в полутени, но важно защищать их от прямых лучей и следить за поливом. Для грядок и уличных посадок специалисты рекомендуют обратить внимание на бархатцы, потому что они устойчивы к жаре и цветут даже при высоких температурах, а также на луковичные растения — тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Они хорошо чувствуют себя при рассеянном свете и не требуют частого ухода. Отдельно отмечается, что выбор растений зависит от расположения балкона. На южной стороне лучше выращивать светолюбивые цветы, такие как петунии и бархатцы, а на северной — теневыносливые, например, бегонии, фуксии и плющ. Восточная и западная стороны считаются наиболее комфортными для большинства растений. Специалисты также советуют внимательно подходить к выбору семян: они должны быть качественными, без признаков повреждений и с четкой маркировкой. Предпочтение лучше отдавать районированным сортам и проверенным производителям. Для пышного и продолжительного цветения рекомендуется регулярно подкармливать растения и сочетать разные виды с различными сроками цветения.